Ex director administrativo de Alberto Silva en Comsocial pierde amparo por desvío de 502 mdp

El ex director administrativo de la Coordinación General de Comunicación Social, Humberto Benítez Pérez, quien estaría involucrado en el desvío de 502 millones de pesos durante el periodo de Alberto Silva Ramos, perdió un amparo en contra de la Fiscalía General del Estado.



El ex funcionario promovió el juicio con número de expediente 994/2016 ante el Juzgado Primero de Distrito en Veracruz.



“Se sobresee en el juicio de amparo número 994/2016, promovido por Humberto Benítez Pérez por propio derecho”, señala el resolutivo.



De esta forma, el ex funcionario de la CGCS está sin la protección de la justicia federal, y podría ser detenido, en caso de que la Fiscalía encuentre elementos por su presunta participación en la comisión de un delito.



Cabe recordar que una investigación del medio electrónico Eje Central involucró al actual diputado federal del PRI, Alberto Silva Ramos, en una supuesta red de empresas fantasma durante su paso por dicha área de gobierno.



El ex funcionario Duartista habría participado en el desvío de recursos en 18 empresas fachada para descontar a 12 dependencias del gobierno de Veracruz 502 millones de pesos solo en 2014, argumentando gastos de “promoción y publicidad”.



Eje Central publicó que durante su paso por Comunicación Social se pagaron 348 facturas, sin registro y sin comprobar los supuestos servicios prestados.