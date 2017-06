Alcaldesa de Jilotepec termina gestión sin solución a basurero a cielo abierto; programas de reciclaje le fallaron

María de Lourdes Lara López, alcaldesa de Jilotepec, reconoció que a seis meses que concluya su administración, uno de los pendientes que dejará es el del basurero a cielo abierto.



En entrevista mencionó que los programas de reciclaje y separación de basura no tuvieron el impacto necesario en la población por lo que siguen tirando sus residuos en el basurero municipal de manera desordenada.



Indicó que derivado de esta situación hace algunas semanas se registró un incendio en el basurero que consta de una hectárea, mismo que lograron sofocar gracias al apoyo de los vecinos de las comunidades cercanas como el Esquilón, San Martín, incluso de Naolinco.



Comentó que derivado de las altas temperaturas además del basurero, se registraron incendios forestales en dos hectáreas más.



“Por el calor fue que se hizo ese desastre del cual no hubo pérdidas humanas, para sofocarlos se tuvo que utilizar a personal y vecinos del Espinal y otras comunidades”.



La Edil, dijo que en cuanto a la separación de la basura carecen de infraestructura y recursos económicos para llevarla a cabo.



“Hemos tratado de llevar algunas acciones pero no hemos tenido éxito, no son suficientes”.



Consideró que será la próxima administración, la cual a través del Fondo Metropolitano, podría realizar un trabajo bien hecho, y que en coordinación con los demás municipios integrantes busquen una solución al problema de los basureros a cielo abierto.



“De entrada hay que invertirle un recurso del cual Jilotepec, no lo tiene y solo se puede lograr a través del fondo metropolitano”.