Municipio de Chiconquiaco, en poder del crimen

La presidenta municipal de Chiconquiaco, Guillermina Zamora Ortega, informó que persisten los problemas de inseguridad en la zona, sobre todo de secuestros, sin embargo que las autoridades estatales de procuración de justicia se comportan omisas, ante la falta de denuncias por parte de los afectados.



En entrevista, la edil mencionó que cuentan solamente con 20 elementos de la policía municipal, quienes se han visto rebasados por los actos delictivos; en este sentido mencionó que las personas afectadas tienen miedo de denunciar debido a que temen represalias.



“Tristemente no hay denuncias, esa es la mayor problemática. Hemos recurrido a todas las instancias necesarias para que nos ayuden y lo que nos responden es que no tienen las denuncias y si no las hay entonces no tienen manera de ayudarnos”.



Comentó que el principal hecho delictivo que se presenta es la privación ilegal de su libertad, en donde se llevan a la persona y la regresan después de pagar un rescate.



Explicó que hasta la fecha tiene el reporte de 18 secuestros; de los cuales 14 fueron perpetrados en el 2016 y en lo que va del 2017, solamente tienen reporte de cuatro.



“Hubo dos de los cuales no me enteré, por el mismo hermetismo de la familia que guarda cuando son víctimas de estas situaciones quienes no dan parte a las autoridades, para ellos entre menos se sepa es mejor”.



En cuanto a los homicidios que se han registrado en la zona, refirió que generalmente se trata –de acuerdo a lo que señala la policía estatal- a un ajuste de cuentas entre posibles grupos delincuenciales.



“Es lo que me reporta a mi Seguridad Pública estatal, que son problemas entre los mismos integrantes de las bandas y que no nos metamos”.