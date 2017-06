La evolución es la revolución en los negocios: Conferencista

Durante su estancia por Veracruz, el conferencista Jorge Alfredo Valdés Simanca director del grupo Evans impartió una plática para los socios de Coparmex en la cual explica que la innovación es la revolución de los negocios en este mundo globalizado en el que vivimos.



El ponente compartió su conocimiento con los aproximadamente 180 miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana región Veracruz que acudieron al desayuno para aplicar lo aprendido en sus empresas.



El experto en tecnología dejó muy en claro que no se necesita una formación formal para usar las herramientas tecnológicas, simplemente hay que utilizarlas para generar nuevas oportunidades en los negocios.



Valdés Simanca ha participado en más de 300 cursos de programas de alta dirección tanto en Estados Unidos como en México por lo cual ha observado que en el país hay un rezago significativo en cuanto a innovación.



“Hablamos de demasiada innovación y se ve muy poco. Se están utilizando las conferencias como entretenimiento pero no nos dicen ¿Cómo? Nosotros hemos tratado de enfocarnos en el ¿Cómo debes hacerle para buscar las oportunidades para transformación?”. Indicó el consultor.



La brecha generacional entre los jóvenes y los empresarios es lo que hace falta conjugar para lograr negocios exitosos.



Mientras los jóvenes saben usar los medios digitales pero les falta la idea de cómo hacer negocio. Lo que se necesita es unir a esta juventud en proyectos que conserven su independencia, con la gente experimentada de las empresas para hacer desarrollos de mucho mayor impacto.



El creador del seminario de líderes de Coparmex 2017 se mantiene optimista en relación a este problemática agregando que hay que tomar lo mejor de los dos mundos.



Por lo general el empresario al hablarle de tecnología se bloquea porque no nacieron muy cercanos a ella sin embargo hay que cambiar esta mentalidad.



“Yo no me bloqueo veo una enorme oportunidad y es ahí donde debo hacer los puentes con la gente que tiene esas habilidades técnicas pero tienen que ser guiados por una idea de cómo convertirlo en experiencia para los clientes”.



Al término de la conferencia hicieron entrega de reconocimientos a los empresarios que se unieron a la Confederación patronal.