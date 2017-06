Inseguridad afecta a empresarios: Concamin

La inseguridad que se vive en el estado afecta a los empresarios ya que tienen que gastar más recursos en seguridad en vez de invertirlos en ser productivos ejemplifica el presidente de Concamin José Manuel Urrueta Ortega.



El coordinador regional de la Confederación de Cámaras Industriales dice que la ciudadanía necesita un estado tranquilo “diferente”. Hizo una comparación de lo mucho que se ha dicho de la administración anterior que fue caótica para todos en general sin embargo con el cambio de gobierno no se han acabado los problemas que siguen padeciendo los veracruzanos.



El empresario mismo consideró que es muy aventurado criticar al actual mandatario por el corto tiempo en el poder, además de los agravantes que implican que el estado es complejo y coincide con otros estados problemáticos.



Pese a todos estos pesares, el líder empresarial afirma que los ciudadanos necesitamos ver un cambio tanto en lo económico, en lo social y en la seguridad, el cual no se puede seguir esperando y tiene que haber un giro de 180 grados.



Adelantó que en próximos días se reunirán los organismos empresariales en mesas de trabajo privadas para llegar a una agenda común que permita el desarrollo sustentable de Veracruz.



Una vez que se tengan los puntos de la agenda no se les puede permitir a los políticos hagan lo que quieran, con estos puntos en común se les puede decir que es lo que esperamos que hagan.



“Queremos una agenda que sea medible en la cual podamos decirle al que está gobernando, te estas desviando del camino, esto no es lo que necesitamos. Necesitamos que actúes en consecuencia de lo que prometiste”.



En su calidad de empresario le preocupa lo que está sucediendo en el estado, le preocupa que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por controlar la inseguridad y por transmitirle la percepción de seguridad a la ciudadanía no se esté logrando.



José Manuel Urrueta Ortega exhortó a las autoridades a que se haga un replanteamiento de todos los actores involucrados en el tema de la seguridad para ver qué es lo que se puede hacer al respecto.



Añadió que los empresarios están preocupados pero no pueden hacer mucho, solo pueden tomar medidas para cuidarse entre ellos mismos no obstante la seguridad del estado y los municipios no les compete al sector empresarial.