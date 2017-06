PGR no reaccionó ante ataque en Acayucan

¡Ya no tienen vergüenza, lo hicieron a unos metros de la PGR!…¡Ya perdieron el miedo, a un lado de la PGR matan!…



A 24 horas de haber ocurrido un asesinato en la calle Aldama, a un costado de las instalaciones de la Unidad de Atención Inmediata (UNAI) de la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), el asombro del caso fue tema ayer en diversas zonas de la ciudad.



El sonado asesinato de un comerciante que rentaba una cantina, en esa calle, a un lado de la PGR y frente donde los funcionarios de la federación normalmente colocan sus vehículos, puso en evidencia que esa institución poco o nada contribuye con la prevención y persecución de los delitos en Acayucan.



Y de acuerdo con fuentes locales, la subdelegación de la PGR no sólo es la sede de la Unidad de Atención Inmediata que cuenta con tres fiscalías, sino también de la Policía Ministerial Federal adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que se supone custodia esas instalaciones y por ello, siempre está vigilando.



Sin embargo, la dependencia carece de elementos suficientes para cubrir varios municipios de la zona y por consiguiente normalmente no tiene presencia policiaca.



Sólo cinco elementos de la Policía Ministerial Federal están a cargo de realizar las investigaciones y cumplimentar las órdenes de aprehensión en ocho municipios de la zona, desde Acayucan hasta la sierra de Soteapan y Pajapan.



Comúnmente la oficina es vigilada por un auxiliar que no pertenece a la Policía Ministerial de la federación, de ahí que no hubo reacción para poder enfrentar a quienes mataron a su vecino.