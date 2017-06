Iniciativa Privada tomará proyectos de Pemex en Tuxpan

Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-21-18:16:01 Tuxpan Los proyectos para la movilización de combustible desde este puerto que estaba siendo proyectados a realizar Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya no serán llevados a cabo por este, sino estarán siendo retomados por la iniciativa privada luego de los cambios en la administración que se han dado dentro de esta. Los proyectos para la movilización de combustible desde este puerto que estaba siendo proyectados a realizar Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya no serán llevados a cabo por este, sino estarán siendo retomados por la iniciativa privada luego de los cambios en la administración que se han dado dentro de esta.



De acuerdo a lo señalado por el director general de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan (APITUX), Jorge Ruiz Ascencio, las prioridades de Pemex ante estas reestructuraciones han cambiado, por lo que la construcción de una terminal para el puerto por el momento no se estará realizando.



No obstante, aseguró que es a través de la iniciativa privada donde se tienen varios proyectos de esta índole que estarán siendo supervisados por Pemex y por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), para que estas construcciones cuenten con todas las medidas de seguridad que se requieren.



En ese sentido, indicó que Tuxpan ya es un puerto petrolero, al ser el 85 por ciento de los ingresos a este proviene de los barcos petroleros, por lo que ahora será el sector privado con terminales propias las que buscarán tener la apertura del mercado de estos.



Detalló que derivado de ello, se calcula que al concluir esté 2017 se pueda tener ingreso de inversiones de 100 millones de dólares, nada más por las instalaciones superficiales, superando los mil millones de pesos las instalaciones que están fuera del recinto portuario.



"Es decir, la tanquería y estaciones estarán fuera del recinto portuario, por lo que ahora será muy común observar buquetanques dentro del rio Tuxpan, para lo cual ya se están preparando las autoridades portuarias".