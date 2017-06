Otro show más de Eva Cadena: ahora pide que diputados de Morena no voten su desafuero en Congreso Tweet La diputada local Eva Cadena Sandoval, presentó un Recurso de Recusación para demandar que los legisladores del Estado de Veracruz no puedan votar como jurado de procedencia, y que en todo caso sea el Congreso Federal quien determine si procede o no el desafuero Xalapa - 2017-06-21 12:57:45 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La diputada local Eva Cadena Sandoval, presentó un Recurso de Recusación para demandar que los legisladores del Estado de Veracruz no puedan votar como jurado de procedencia, y que en todo caso sea el Congreso Federal quien determine si procede o no el desafuero.



En conferencia de prensa en Xalapa y visiblemente nerviosa, Eva Cadena y su abogado argumentaron que los legisladores locales no pueden votar porque también han sido denunciantes en el expediente que obra en la Fiscalía General del Estado.



Eva Felícitas Cadena Sandoval dijo no haber recibido dinero de la hermana del Fiscal, Ana María Winckler, ni de parte de Erick Lagos. Sin embargo, continúa sin revelar el nombre de la persona que le entregó el dinero y que dice desconocer.



