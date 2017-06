Niegan en Xalapa Tránsitos ‘mordelones’

El delegado de Tránsito en Xalapa, Arturo García García, aseveró que al mes reciben alrededor de 25 quejas en la Dirección de Tránsito de la capital del estado, aunque no todas son contra los agentes.



Dejó en claro que en Xalapa no han dado de baja a ningún agente de Tránsito por pedir \"mordida\", aunque a nivel estatal sí ha sucedido.



Explicó que la queja más recurrente por parte de la ciudadanía responde a la inconformidad por alguna boleta de infracción aunque están perfectamente fundamentadas.



\"Obviamente la persona a la que se le aplica la infracción no está contenta y en algunos casos suben a la delegación jurídica o al área de quejas porque desconocen el reglamento y ahí se les explica, se le muestran fotografías y se les aclara la situación\".



Refirió que de existir alguna queja se debe presentar ante la delegación jurídica de Tránsito, que es la encargada de atenderlas.



Recordó que en Xalapa hay 70 elementos de tránsito que resulta insuficiente para atender las necesidades de la población, pues se requeriría de por lo menos 100.



\"Para Xalapa nunca será suficiente el equipamiento, quisiéramos tener suficientes patrullas, oficiales pero trabajamos con lo que tenemos, hasta ahora el trabajo es justo pero podríamos estar en mejores condiciones\", abundó.