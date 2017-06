Piden más capacitación a policías de Veracruz

El grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, a través del diputado José Roberto Arenas Martínez espera sea aprobado su Anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz a que a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brinde la capacitación necesaria a los elementos de seguridad a fin que puedan atender los acontecimientos en los que la ciudadanía se manifieste en el ejercicio de sus derechos.



Dijo que como grupo legislativo han recibido diversos reclamos y demandas de sectores de la sociedad que se han manifestado y que han sido lastimados o amedrentados por los miembros de la fuerza pública.



“Estar congregados para reclamar lo que se cree justo, ha sido sinónimo de una incitación que genera violencia por parte de los elementos de seguridad pública”, añadió.



El diputado refrió que debe evitarse este tipo de actuaciones y pidió que se implementen las medidas necesarias para inhibir la repetición de estas conductas.



“No debemos esperar a que más personas salgan lesionadas, o que estas situaciones adquieran un carácter más grave. Estamos a tiempo de impedir mayores desgracias, y que los elementos de los cuerpos de policía ajusten su actuar a la legalidad”, concluyó.



Subrayó que los reclamos pueden o no ser adecuados; las demandas ciudadanas pueden o no estar fundamentadas; pero lo que no puede estar permitido es el abuso en el ejercicio de la fuerza y del poder, por parte de quienes tienen como tarea principal salvaguardar y proteger a los habitantes del estado, enfatizó.



No se puede pasar por alto que la seguridad es uno de los pilares para el desarrollo de otras actividades, pero las medidas que se tomen en dicha materia, no deben transgredir una serie de postulados básicos, aun con la importancia asignada a la seguridad en nuestro Estado, abundó.



El legislador se manifestó en contra de la política gubernamental que se ha tomado para la resolución de los conflictos en las últimas semanas pues ha observado la manera en la que los cuerpos policiales han actuado en contra de determinadas manifestaciones ciudadanas para reclamar lo que entienden como justo.