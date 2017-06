Por ubicación, México es más susceptible al crimen

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, señaló que la delincuencia organizada afecta a todas las economías del mundo, y de forma particular a México por su condición geográfica.



Al participar en el Debate de Alto Nivel sobre la Instrumentación de la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, el funcionario ratificó el compromiso de México para participar activamente en el combate a este problema \"multidimensional\".



Ante la Asamblea General de la ONU, con sede en Nueva York, y en su carácter de jefe de la delegación mexicana, Cervantes Andrade consideró necesario generar mejores instrumentos legales, nacionales e internacionales que den sustento a mecanismos de intercambio de información entre autoridades que no sólo permitan hacerlo ex post, sino ex ante.



\"Los instrumentos como la Convención de Palermo nos interesan, siempre hemos estado atentos a ellas y nos dan luz para legislar a nivel nacional y para impulsar mejores prácticas internacionales\", expresó el funcionario federal, de acuerdo con un comunicado de la PGR.



En la Asamblea General, se honró la memoria del Magistrado Giovanni Salvatore Augusto Falcone, quien perdió la vida en un atentado en Capaci, Italia en 1993, a manos de la delincuencia organizada.



En ese marco, el titular de la PGR destacó que México presenta un impulso de cambio de la arquitectura institucional de sus 33 procuradurías y fiscalías del país.



Señaló que se ha impulsado la implementación de un Sistema Penal Acusatorio y que evoluciona el paradigma constitucional que contaba con un Sistema Penal Mixto que ahora es adversarial, \"más garantista y con un enorme compromiso de protección a los derechos humanos\".



Cervantes Andrade dijo que la participación del gobierno de México al más alto nivel en los debates de este tipo es clave en la construcción y fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional para combatir a la delincuencia organizada de forma eficaz, ante la transformación de la forma de operar de esos grupos, que ahora se integran como estructuras preponderantemente empresariales.



Al término del Debate de Alto Nivel, el titular de la PGR tuvo reuniones de trabajo con el director ejecutivo de la Oficina de las Nacionales Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov; con el Ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando; y con el Presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thomson.





