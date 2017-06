Veracruz, de los estados con los peores policías: SNSP

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-20-20:02:44 Redacción

Veracruz se ubica entre los primeros cinco estados donde los elementos de la seguridad pública estatal no aprobaron las evaluaciones de control de confianza, después de Sinaloa, Michoacán, Baja California Sur y Nayarit.



También se ubica entre las primeras diez entidades cuyos elementos de seguridad pública municipal no aprobaron los exámenes de control de confianza, según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De un total de 11 mil 37 elementos de los sistemas de seguridad pública estatal, prevención y reinserción social, procuraduría general de justicia y seguridad pública municipal en promedio 78 por ciento aprobaron los exámenes, 18 por ciento no los aprobó y 4 por ciento está pendiente de resultado.



El sistema de seguridad pública estatal tiene 5 mil 868 elementos de los cuáles 73 por ciento pasó el control de confianza que significan unos 4 mil 283 elementos aproximadamente, mientras que aproximadamente mil 232 elementos reprobaron este requisito (21%).



En cuanto a la seguridad municipal, con un universo de 2 mil 657 elementos, 84 por ciento de ellos (2,231) aprobaron el control de confianza mientras que 15 por ciento de ellos (398) no lo pasó.



La evaluación con el mayor número de elementos que acreditó el control de confianza en Veracruz es en procuración general de justicia, área conformada por mil 892 elementos, de las que sólo reprobaron los exámenes 5 por ciento (94).



El presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Arturo Matiello Canales, aseguró que el hecho de que en el sistema de procuración de justicia haya más personas que aprobaran los exámenes tiene que ver con la obligación de presentar su declaración patrimonial.



“Cuando se combina el control de confianza con el control patrimonial entonces ya se puede tener la certeza que la persona que está trabajando y desempeñando una función dentro de la seguridad pública o la procuración e impartición de justicia está limpia, o sea no tiene nexos con algún tipo de delincuencia”, explicó.



Mattiello Canales urgió al Congreso del Estado de Veracruz a legislar a favor de que la declaración patrimonial sea requisito indispensable para la contratación de nuevos elementos de seguridad en el estado de Veracruz.



Dijo que no es necesario dar aviso a la Cámara de Diputados para aplicar una legislación de este nivel pues la decisión se puede tomar a nivel estatal.



El presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica destacó que al conocer el patrimonio de los elementos habrá más control para evitar una posible colusión con la delincuencia.



En las estadísticas generales de los índices de control de confianza Veracruz se ubica en un 78 por ciento de aprobados con 9 puntos por debajo de la media nacional y con 8 puntos por encima de la media nacional (10%) en cifras de reprobados.