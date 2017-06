Denuncian contaminación que genera el relleno sanitario de las Altas Montañas

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-20-19:34:42 Nogales Con la presentación de videos y fotografías, habitantes de El Encinar, congregación de Nogales, denunciaron la contaminación que el relleno sanitario de las Altas Montañas, operado por la empresa Constructo, estaría generando para este municipio.

Lo anterior lo dieron a conocer al término de una reunión que se realizó entre representantes de la citada empresa, funcionarios municipales y el representante de la agrupación Alianza Ciudadana, Roberto Huerta Abad.



La intención de esa reunión era para que Constructo presentara la documentación que avala el buen funcionamiento del relleno, así como una explicación detallada del manejo de los lixiviados; sin embargo, la persona que acudió en representación de la empresa no dio una explicación satisfactoria.



Claudia Canales García, apoderada legal de Constructo, dijo que se cumple con todos los requisitos; sin embargo, dijo no contar al momento con los papeles necesarios para mostrar que se cumple con el uso de de suelo y los permisos de operación.



Señaló que los líquidos de color oscuro que llegan al río Chiquito y a terrenos aledaños se deben a escurrimientos provocados por las precipitaciones pluviales, pero no son lixiviados.



Posteriormente dijo que se trataba de escurrimientos que vienen del tiradero a cielo abierto de Los Colorines, el cual se ubica más arriba y que dejó de operar hace alrededor de 20 años.



Estos dichos fueron rebatidos por los presentes, entre ellos el señor Braulio Jiménez Fernández, quien comentó que por medio año acudió a realizar pepena en ese lugar, y quien dijo que al relleno llega todo tipo de desechos, desde los propios de las casas a animales muertos y desechos hospitalarios.



“Me di cuenta cómo llegan los camiones con los animales muertos, marranos y pollos. Hospitales que llegan con cosas con sangre y tiran todo eso. Uno va a pepenar y comienza uno a escoger bote, cartón, todo eso. Un tiempo me enfermé y ya no seguí trabajando”, refirió.



Esta persona comentó que incluso se enteró que caballos y animales de tiro para el arado murieron al consumir el agua contaminada por los lixiviados en los años 2015 y 2016.



Los habitantes de El Encinar señalaron que no permitirán que esa empresa o las autoridades pongan en riesgo la salud de todos, pues de esas tierras se sacan cultivos que se venden en la región.



Cabe mencionar que en la reunión estuvieron presentes también Juan Pablo Cruz, delegado de Política Regional en el Distrito 21; Amando Ruíz Vásquez, director de Gobernación del ayuntamiento local; Guillermo Olavarría López, director de Desarrollo Económico, y Karla Estrella López Rodríguez, coordinadora de Ecología y Medio Ambiente.