Limpian restos de bodega incendiada en Acayucan Tweet A tres semanas del incendio que acabó con una bodega que almacenaba productos de abarrotes en la calle Ignacio Zaragoza casi esquina con Francisco I. Madero, de esta ciudad, se tiene previsto que este miércoles se terminen las labores de retiro de todos los restos de mercancías contaminados iniciados la tarde noche del lunes por personal de una empresa particular Acayucan - 2017-06-20 19:31:40 - Pedro San Juan / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-20-19:33:28 Acayucan Por fin luego de casi tres semanas, los dueños de la bodega que se calcinó, contrataron personal para retirar los restos humeantes contaminados. A tres semanas del incendio que acabó con una bodega que almacenaba productos de abarrotes en la calle Ignacio Zaragoza casi esquina con Francisco I. Madero, de esta ciudad, se tiene previsto que este miércoles se terminen las labores de retiro de todos los restos de mercancías contaminados iniciados la tarde noche del lunes por personal de una empresa particular.



“Ya nada de lo que quedó es vendible porque todo está contaminado, consumirlo atentaría contra la salud de la gente, por eso se va a la basura, hay algunas piezas y líquidos como cloros y demás que estamos separando, son para ocuparlos en la limpieza del mismo lugar”, informó el licenciado Jorge Soriano Morales, representante legal de la empresa que sufrió la pérdida.



“De acuerdo a la empresa que está realizando el trabajo de desalojo de los residuos, esto quedará limpio y dejará de significar un problema para los vecinos probablemente mañana miércoles, todo está deformado, pero como le repito, algunos recipientes contienen algunos limpiadores y los utilizaremos aquí para que quede totalmente limpio”, añadió.



“Invitamos a los señores de Protección Civil a que se sumaran con nosotros a este esfuerzo, pero desconozco por qué no vinieron”, concluyó. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

