Sergio Rodríguez culpa al Gobernador de frenar a comisión que investiga saqueos de Duarte y Fidel Herrera

Si no hay avances en los trabajos de la Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz 1998-2016, es debido a que así lo ordenó el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares.



Así lo afirmó el diputado local y presidente de dicha comisión, Sergio Rodríguez Cortés, quien sostuvo que el mandatario no ha permitido a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Clementina Guerrero, entregar la documentación necesaria para trabajar en la elaboración del informe que deben de presentar.



“Yo no entiendo la política del Ejecutivo al no permitirle, porque es lo que ha sucedido según la voz de la propia secretaria; el Ejecutivo no le ha dado la instrucción de que nos permita la información, tema que me parece delicado”, comentó el legislador del PRD.



Aseveró que de acuerdo con Guerrero García buscará el permiso de Yunes Linares para reunirse con los integrantes de la comisión esta semana, con lo que se podrían agendar los trabajos que permitan revisar la información que el gobierno tiene reservada y todos los contratos que se hicieron con deuda pública.



“Es importante trabajar de forma unida para lograr la verdad de todo el desfalco millonario que tiene Veracruz; la verdad es que hay gente en la cárcel pero poco dinero recuperado a la fecha”, planteó Rodríguez Cortés.