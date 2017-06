En Sierra de Soteapan transportan en unidades chatarra

Gabriel Bautista/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-20-17:25:21 Soteapan No se entiende como el autobús 334 de Sotavento sigue operando, si está convertido en chatarra, dicen los usuarios de la zona serrana. La gente de la zona serrana ya no está conforme con la calidad del servicio de transporte de pasajeros que ofrece la línea camionera “Sotavento”, ya que observan que no hay intenciones de mejorar y, al contrario, mantienen unidades chatarra.



Entrevistado a este respecto, el coordinador de pueblos indígenas, Mateo Xólotl Canela, remarca que desde hace más de cincuenta años la citada empresa ha estado prestando el servicio en los municipios serranos y no ha procurado mejorar el servicio.



Dice que los campesinos observan cómo los asientos de las desvencijadas unidades se están cayendo a pedazos; que se mantienen los vidrios rotos de las ventanillas, además de que en tiempo de lluvias el agua se chorrea por el techo, pero lo más riesgoso es que las unidades con frecuencias se descomponen y ha habido ocasiones en que los frenos no responden.



Advierte el entrevistado que afortunadamente no ha ocurrido algún accidente de proyección hacia los barrancos, lo que sería de fatales consecuencias porque “sería una matazón de pasajeros”, máxime si se trata de la unidad 334 que ya está para venderse como chatarra..



Por lo tanto, el clamor de los pasajeros es que la empresa renueve sus unidades que mete a la zona serrana, para evitar riesgos de accidentes o, en caso contrario, se pedirá a alguna otra línea camionera que de un mejor servicio de transporte de pasajeros.