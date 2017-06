Apocalipsis volcánico permitió la era de los dinosaurios

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-20-17:22:37 Redacción

Un millón de años de actividad volcánica extrema abrió el camino para el ascenso de los dinosaurios en el Triásico, luego que muchas especies desaparecieron en una de las mayores extinciones en masa de la historia.



Los científicos analizaron rocas antiguas y encontraron rastros de las emisiones de las grandes erupciones volcánicas que ocurrieron hace 200 millones de años, reveló un estudio publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).



El autor principal, Lawrence Percival, del departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Oxford, sostuvo: “Los dinosaurios fueron capaces de explotar los nichos ecológicos que habían quedado vacante por la extinción.”



Los investigadores analizaron rocas volcánicas procedentes de cuatro continentes que datan de esta época turbulenta.



Un estudio previo evaluó cómo los niveles de carbono fluctuaron en las rocas, que está vinculado a los aumentos de dióxido de carbono de las erupciones volcánicas.



Sin embargo, esta investigación analizó una huella digital diferente para la actividad volcánica: el mercurio.



Cuando volcanes entran en erupción emiten rastros de mercurio en las columnas de gas que se elevan hacia el cielo. Esto luego se extiende por toda la atmósfera antes de ser depositados en los sedimentos en el suelo, donde permanece durante millones de años.



Con información de Tecreview http://tecreview.itesm.mx/apocalipsis-volcanico-permitio-la-era-los-dinosaurios/