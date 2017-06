Diputado Bingen pide diálogo con comunidad gay

El diputado local, Bingen Rementería Molina, pidió comenzar un diálogo con integrantes de la comunidad LGBTTTI que lo criticaron.



Cabe señalar que la integrante de la asociación civil “Soy Humano”, Jazz Bustamante Hernández, aseveró que el legislador del PAN está bloqueando la iniciativa para tipificar los delitos de Crímenes de Odio en la entidad.



Insistió en que la iniciativa todavía no es turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, pero se comprometió a revisarla para proceder a su dictaminación, aseverando que tiene disposición para trabajar este proyecto legislativo.



\"Esa iniciativa estoy casi seguro que no se ha turnado, y si esta turnada, pues para eso está nuestro trabajo. Por supuesto que hay voluntad.



“Al final como presidente de una de las comisiones más importantes del Congreso, de las que más dictamina, es trabajar, entonces si esa iniciativa está turnada a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales se tiene que resolver como las otras\".



Justificó su salida de la sesión ordinaria de este martes, al señalar que era urgente atender la falta de comunicación que hubo con los grupos LGBTTTI, aseverando que se fijarán fechas para sostener reuniones que permitan elaborar los dictámenes pendientes.



Finalmente, la activista Jazz Bustamante, le reclamó su desconocimiento en este tema, insistiendo en que no hay voluntad para trabajar.