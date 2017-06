Buena medida, el Retiro Voluntario: CCEX

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Región Xalapa (CCEX), Luis Federico Palacios Macedo, mencionó que el programa de retiro voluntario pudiera ser una buena medida, para adelgazar la nómina del estado y que se pudieran generar fuentes de empleo en la iniciativa privada.



En entrevista mencionó que existe mucha burocracia en el aparato gubernamental y que, si el programa sirve para ahorrarse recursos de gasto corriente, entonces sería una buena manera que este excedente se utilice en inversión de obra pública.



De igual manera el empresario expresó que a estas personas que se les otorga el retiro voluntario, se le deben de facilitar los trámites para que emprendan un negocio y así inviertan su dinero en generar empleos, en este caso para la capital del estado.



“Podemos facilitarles para que los trámites sean más fáciles y que puedan crear fuentes de empleo”.



Palacios Macedo, dijo que a las personas que les sea aplicado este programa les podría ir mejor poniendo un negocio, a estar esperando que mes con mes reciban su sueldo, del cual a lo mejor en algún momento dejan de percibir porque no es suficiente porque el gobierno se puede quedar sin dinero.



Afirmó que en las últimas administraciones estatales se cargó demasiado la burocracia y es por ello que para el día de hoy es insostenible mantener a más personal.



Ejemplificó que en el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) para qué quieren a tanta gente si no hay dinero para invertir en la entidad.



“Si existe un retiro voluntario lo que hay que hacer es facilitar para que saquen permisos para hacer negocios y que toda esta gente no caiga en la informalidad o el ambulantaje”.