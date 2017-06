Otra vez Winckler se burla de familiares de desaparecidos

El fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, no llegó a la reunión que tenía programada con integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa en la FGE para esté este martes.



Luego de esperar por más de una hora, abandonaron la Fiscalía General del Estado (FGE) pues no fueron recibidos.



Sara González Rodríguez calificó lo anterior como una burla para ellos y recordó que luego de entregarle un pliego petitorio días atrás, acordaron una reunión para este martes a las 11 horas que finalmente no se concretó.



\"Quedamos que sería el día 20, venimos como acordamos en que nos daría respuesta al pliego petitorio, ya nos registramos, ya avisamos con su secretaria particular desde ayer tomamos esa precaución de dar aviso para recordarles y van a dar las 12 del día y no hay respuesta\".



Criticó que para el fiscal sean más importantes otros temas que las exigencias de los colectivos de personas desaparecidas, pues se citó a una rueda de prensa para este mismo martes a las 12 horas.



\"Nosotros nos vamos a retirar porque se me hace una grosería por parte de la Fiscalía tenernos aquí desde las 11 de la mañana sin darnos alguna respuesta\".



Por ello, dio a conocer que tomarán otras medidas que darán a conocer en su momento pues aunque el pliego petitorio fue entregado por el Colectivo por la Paz, beneficiaría al resto de organizaciones.



\"Esto es una burla para el Colectivo por la Paz Xalapa que siempre le ha hecho lo mismo (...) es una falta de respeto para la gente que venimos y hay gente de fuera también y ni siquiera en la recepción tenían conocimiento de la reunión\", dijo.