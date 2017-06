Gina Domínguez está vendiendo propiedades millonarias a través de prestanombres, revela abogado

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-20-13:24:00 Xalapa El abogado Tomás Mundo Arriasa informó que podría fincársele un nuevo delito a Gina Domínguez

El abogado Tomás Mundo Arriasa informó que podría fincársele un nuevo delito a Gina Domínguez, el de uso de recursos de procedencia ilícita con lo cual sería requerida por la PGR, por acciones cometidas de forma ilegal durante su paso en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz. Lo último que ha detectado es que está vendiendo sus propiedades a través de prestanombres.



La denuncia penal sigue su curso, expuso el abogado de la periodista, Virginia Durán Campollo, quien expuso que ahorita están abocados en conocer cómo se han movido las cuentas de Gina Domínguez, puesto que tienen conocimiento que tiene prestanombres que están vendiendo propiedades de la ex vocera de Javier Duarte de Ochoa.



“Otras probanzas que estamos solicitando e hicimos y lo reiteramos, es un llamado a los prestanombres, porque nos enteramos que está vendiendo propiedades, si vende propiedades, las tenemos detectadas, esos señores pueden ser citados a declarar, en 15 días no más, tendríamos noticias favorables a nuestra petición que hemos hecho ante la Fiscalía”.



Dijo desconocer que dueños de medios de comunicación hayan sido su prestanombres, hasta ahora, pero están investigando sus propiedades directamente. “Este tema es exclusivamente de cuatro a cinco propiedades y sobre ésta línea estamos caminando”.



–Gina ha argumentado que ella no manejaba dinero, sino que era Sefiplan.



–Lo que sí tengo comentario es que en una Gaceta Oficial del Estado no recuerdo si es 7 de noviembre o 15, ella obtiene poderes metaconstitucionales para ser, dirigir, disponer, y esa gaceta estamos tomando como base para demostrar que sí uso recursos, que sí abusó del cargo, y de que nos debe y cometió el delito que se le está imputando a nuestra representada Vicky Durán Campollo, con base en esa Gaceta oficial.



Los delitos por los que denunció Vicky Durán a Gina Domínguez, fueron, por fraude, usurpación de funciones porque no tenía cédula profesional operaciones con recursos de procedencia ilícita, y si de todos estos delitos, se comprueban, caería en delincuencia organizada y la PGR atraería este caso. “Faltan más delitos para comprobársele para configurar crimen organizado. Serían dos procesos, el que se le sigue aquí en la Fiscalía por desviar recursos para empresas fantasmas y el de la PGR”, citó.