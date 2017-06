Pensionados exigen pago inmediato de pensiones a Veracruz; demandarán a gobierno de MAYL

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-20-13:26:41 Xalapa La Agrupación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el estado de Veracruz AC (Ajupiv), interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el gobierno del estado, por incumplimiento de pagos.

En conferencia de prensa, Georgina Martínez Marín, integrante de la Ajupiv, recordó que son diversos los conceptos por adeudos hacia los pensionados y jubilados con plaza federal en el estado de Veracruz.



Entre esos conceptos destacan el seguro de retiro, seguro de defunción, entre otros.



\"Ya pusimos la queja ante Derechos Humanos, la Doctora Matzumoto recibió nuestra queja y le vamos a entregar el expediente de cada uno de los compañeros con sus hojas de reclamación y ella lo va a canalizar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos\".



Los afectados de la Ajupiv esperarán 25 días para que el gobierno del estado responda tras la queja ante CEDH, y de no haber solución tomarán otro tipo de medidas para exigir sus pagos.



\"Si no nos resuelven tras la queja de Derechos Humanos, tendremos que demandar al gobierno del estado\".



