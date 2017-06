Retoma Córdoba obra de remodelación de mercado

Tras meses de estirar y aflojar las negociaciones para darle continuidad a la obra de remodelación del mercado Revolución al oponerse un grupo de comerciantes, el Ayuntamiento retomó las acciones haciendo uso de la fuerza pública, que vigilaron la introducción de maquinaria que inició la demolición de la sección de tablajeros y baños del inmueble que corresponde a la tercera etapa del proyecto.



Los locatarios se fueron sorprendidos por las medidas que tomó el Ayuntamiento de Córdoba, al menos 14 locatarios dijeron estar molestos porque este lunes no se eles permitió acceder como de costumbre lo hacían a sus locales y debían dar una vuelta más grande, además de señalar que habían más elementos policíacos cuidando la obra más que cuando pasan incidentes violentos al interior del zoco.



La tercera etapa de la obra consta de reconstrucción de 47 espacios, que comprende locales de carnicerías, bodegas, fondas y baños, así como desde un inicio se planeó.



Un grupo de comerciantes liderados por el tablajero Jorge Peralta, dijo que recurrirían a instancias legales para señalar como"arbitrarias" las acciones del Ayuntamiento de retomar la obra pública, asimismo hubo quienes llamaron a su representante jurídico para exponer sus inconformidades pues temen que no les respeten sus espacios comerciales.



El Ayuntamiento argumentó que les fue negado el amparo para no permitir que se siguiera la obra, el cual fue emitido por la Juez Decimosegundo de Distrito, pese a ello, insistieron que apelarán el resolutivo.