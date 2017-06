Exceso de velocidad provoca volcadura en Xalapa

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-19-20:19:34 Xalapa La mañana de este lunes se registró una volcadura sobre la carretera que conecta a la capital del estado con Coatepec, lo que dejó daños materiales valorados en 25 mil pesos.

El accidente sucedió cerca de las 6:30 am sobre la mencionada carretera, a la altura del lugar conocido como Río Sordo, hasta donde se trasladaron socorristas tras la petición de ayuda.



El joven conductor de la unidad quien dijo llamarse Aldair C. De 18 años de edad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al Hospital Civil de Coatepec.



Preliminarmente, se logró saber que tras ser internado en el área de urgencias, el muchacho no sufrió ninguna lesión de gravedad, por lo que su estado de salud es estable y se espera tenga pronta recuperación.



De acuerdo al relato de testigos, el joven lesionado viajaba en un vehículo marca Chevrolet tipo Astra con placas del Estado de México a exceso de velocidad, por lo que perdió el control.



Finalmente, un perito de tránsito estatal se presentó para ordenar el retiro de la unidad y trasladarla al corralón, en tanto Policías Estatales tomaron conocimiento de lo ocurrido.