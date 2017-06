Prepotente delegado de Transporte Público en Acayucan Tweet No obstante que es “juez y parte” por ser socio transportista y haber sido impuesto en el cargo, el recién nombrado delegado regional de Transporte Público, Zósimo Sánchez Vargas, trata con la puerta en las narices a ciudadanos que acuden a realizar algún trámite, también a reporteros de medios de información que cubren esa fuente en busca de la noticia Acayucan - 2017-06-19 20:08:50 - Pedro San Juan / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-19-20:10:41 Acayucan Los ciudadanos hacen filas por tiempo indefinido en el angosto pasillo para ser atendidos en la delegación de Transporte Público. No obstante que es “juez y parte” por ser socio transportista y haber sido impuesto en el cargo, el recién nombrado delegado regional de Transporte Público, Zósimo Sánchez Vargas, trata con la puerta en las narices a ciudadanos que acuden a realizar algún trámite, también a reporteros de medios de información que cubren esa fuente en busca de la noticia.



Este lunes, por ejemplo, sin decir con permiso, de forma grosera cerró de golpe la puerta, empujando a este reportero, en el momento en que en uno de los cubículos de la dependencia, sostenía una discusión con un líder de taxistas y algunos concesionarios de la misma modalidad.



También hizo lo mismo con uno de los ciudadanos que tenían horas de estar formados en un angosto pasillo, quien dijo que iba por su licencia después de haber pagado una infracción que, informó, le aplicaron en un tramo de carretera federal, lo cual comentó que él consideró un abuso de autoridad, ya que los oficiales de Transporte Público no son policías federales de caminos.



Para paliar la ignorancia de Zósimo Sánchez Vargas en el servicio a la ciudadanía con el tema de transporte público, alguien de sus superiores tuvo la “brillante” idea de asignarle a un elemento como su asesor, el agente al parecer de nombre Radamés, es quien resuelve los entramados, y seguramente lo está enseñando también cómo afilar y sacar las uñas. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

