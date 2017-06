Crimen organizado, dueño de la región de Martínez de la Torre; jueces dejan libres secuestradores: diputada

La región de Martínez de la Torre se encuentra asolada por el crimen, y corrupción de jueces \"dejan libres a secuestradores con varias denuncias\", admitió la diputada del distrito, “la ciudadanía pide la entrada de La Marina”, expresó María Elisa Manterola Sainz.



“Está muy mal vengo llegando del distrito, me reuní la semana pasada con una familia de una menor que fue secuestrada, fueron hallados en flagrancia, la mamá los denunció y ratificó la denuncia para evitar que los soltaran y a los pocos días ahí andaban sueltos los que secuestraron a una menor”.



Dijo además son personas que son conocidas en el municipio, “gente de ahí de Martínez de la Torre, ya hablé con el Fiscal, acaban de secuestrar a un señor papá e hijo. No aparecen todavía, pero bueno hace falta avanzar en justicia, hay mucha corrupción, los jueces son los que muchas veces sueltan a los delincuentes, a los secuestradores, ahí andan sueltos los secuestradores, todos sabemos quiénes son, hay mucho temor”, citó.



Esos mismos secuestradores tienen tres denuncias en su contra de familias diferentes y andan sueltos, lamentó.



Dijo está “muy complicada la situación, se lo platiqué el sábado el gobernador, me pidió lo viera con el Fiscal, y que si yo tuviera alguna sospecha de alguien infiltrado en corrupción se lo hiciera saber”, comentó.



Añadió que “es zona caliente la zona, el último empresario secuestrado, no ha puesto denuncia, he estado en comunicación con el Secretario de Seguridad Pública”, citó.



Esta zona tiene costa, sierra, y es fácil que delincuentes huyan o escondan a sus víctimas del secuestro, por ello, están pidiendo se instalen cámaras de videovigilancia en calles estratégicas de entradas y salidas del municipio.