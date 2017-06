Malinterpretaron foto de MAYL con Benítez: Manterola

La diputada María Elisa Manterola Sainz lamentó que se haya “malinterpretado la reunión de diputados el sábado pasado con el gobernador Miguel Ángel Yunes. No se une a la bancada del PAN como informaron, él es diputado de Nueva Alianza y así seguirá” detalló que abordaron la reestructura de la deuda que iniciará con los primeros bancos en julio.



La legisladora defendió a su bancada, expuso que a la reunión del sábado fueron convocados los 50 diputados, se les informó a los coordinadores, y a los diputados que no tienen bancada, como es el caso del diputado Vicente Benítez, que ahora solo es único representante popular de Nueva Alianza, pues se salió de la bancada mixta. Sólo asistieron diputados del PAN y Benítez.



Al final se tomaron la foto, y esa foto fue dijo, malinterpretada. “La intención de la reunión era explicarnos la reestructuración de la deuda, estuvo una persona de su despacho explicándonos, esta reunión era para que todos estuviéramos enterados de la reestructuración”.



Señaló que se va a ir reestructurando poco a poco la deuda de 48 mil millones de pesos con varios bancos.



“Hay información que no podemos hacer pública, haremos un extracto de información que daremos a conocer”, expresó.



DEUDAS CON PROVEEDORES HASTA DESPUÉS DE LAS PRIMERAS REESTRUCTURAS



Sobre pagos a proveedores, les dijo el mandatario veracruzano, saldrían primeros pagos después de julio, “cuando haya liquidez, para eso es la reestructura, para tener liquidez”.



Lamentó la falta de interés de varios diputados que no asistieron “algunos suben a tribuna a criticar, pero no fueron a esta reunión de información”, citó, María Elisa Manterola.



Las primeras reestructuras se empezarán a dar en el mes de julio con los primeros bancos, explicó.



Ahora invitaron al gobernador Yunes al Congreso a que explique a todos los diputados en el Pleno, debido a la poca asistencia de diputados a su reunión de palacio de gobierno.