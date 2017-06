En 2018 habrá un frente amplio opositor, con o sin Morena: Zambrano

El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, advirtió que con o sin el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se creará un frente amplio para enfrentar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2018.



Zambrano Grijalva afirmó tajante que el único que se opone a la suma de fuerzas para “derrotar” al PRI en la elección federal del año entrante, es Andrés Manuel López Obrador, que con su actitud, da la impresión de querer favorecer al tricolor.





“El único que se ha opuesto a que sumemos estas voluntades, a que construyamos un frente de estas características, ha sido Andrés Manuel López Obrador quien llenó de insultos al PRD, a sus dirigentes y a todos los que no sean del partido del que él es dueño: Morena”, recriminó.



“Con esta actitud de López Obrador, añadió, parece que lo que está haciendo o queriendo hacer, es ayudar al PRI para que continúe en el poder y siga esta misma situación que ya no aguanta más”, advirtió.



“Con Morena o sin Morena, hay que construir este amplio frente para derrotar al PRI y es el que puede resolver esta crisis de fin de régimen con un gobierno de coalición y de amplio espectro que le cumpla a la gente”, insistió.



El ex presidente nacional del Sol Azteca se pronunció a favor de un gobierno “de coalición” capaz de atender las demandas de la población.



En un comunicado y a través de sus redes sociales, el legislador perredista manifestó que el frente amplio opositor no solo debe incluir a los partidos, sino a organizaciones sociales, personalidades públicas, empresarios, intelectuales, académicos, representantes de los medios de comunicación, del sector cultural y todo aquel que busque un cambio en el país.



“Caminemos juntos quienes estemos dispuestos a hacerlo. No se trata de que llegue alguien, no requerimos al ‘salvador de la Patria’ para que nos sumemos a lo que él dice”, atajó.



Consideró que solo con un gobierno coaligado de oposición, se podrá combatir la corrupción, impunidad, inseguridad y la desigualdad; se podrán genera los empleos y el crecimiento que los mexicanos requieren y en consecuencia, el ciudadano tendrá mejores ingresos.



Agregó que para concretar ese propósito, será necesario establecer claramente los términos de la coalición opositora, a fin de derrotar al PRI en las urnas y encabezar un gobierno capaz de darle un viraje al país.





http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/en-2018-habra-un-frente-amplio-opositor-con-o-sin-morena-zambrano-2