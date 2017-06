Sin repunte en comercios el Día del Padre en Veracruz

El tránsito vehicular era menor a cualquier otro fin de semana, el movimiento en la zona centro del puerto de Veracruz era lento comparado con cualquier día, este domingo 18 de junio se celebró el Día del Padre pero el sector comercial no tuvo un repunte similar al que representa la celebración del Día de las Madres.



Jorge Toledo trabaja desde hace 30 años como mesero en Los Portales de Lerdo y este Día del Padre, sin duda, es -en las tres últimas décadas- el más bajo en ocupación comparado con años anteriores.



El empleado de la zona de portales reconoce que el día que toca celebrar al papá no tiene tanto éxito como el 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de las Madres.



Bromea un poco sobre el tema y asienta: “nos están ganando”, preguntando y respondiendo para sí el no saber cuál es el efecto de que al padre no se le celebre el día como a las mamás.



Toledo destacó que este año fue menor la afluencia de comensales para festejar al papá en la zona de los portales ubicados en el centro histórico de la ciudad de Veracruz mientras que años anteriores, aunque no se compara con el festejo del 10 de mayo hay un consumo mayor.



La zona ubicada en la plaza de armas de Veracruz no fue la única que registró baja afluencia, el panorama se replicaba en los restaurantes del primer cuadro de la ciudad y en toda la avenida Independencia.



A comparación del 10 de Mayo no había globeros con mercancía alusiva a la fecha, ni tampoco vendedores ambulantes con peluches, tazas o cualquier otro objeto para regalar a los papás.



En el estado de Veracruz el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que hay un millón 456 mil 374 hogares encabezados por un hombre, de estos 105 mil 186 habitan en la ciudad de Veracruz.