Olas gigantes arrasan con viviendas en Groenlandia Tweet La costa oeste de Groenlandia fue parcialmente evacuada este domingo debido a olas gigantes que arrasaron once viviendas, informó la policía, precisando que cuatro personas estaban desaparecidas. Groenlandia - 2017-06-18 20:34:50 - Agencia AFP / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La costa oeste de Groenlandia fue parcialmente evacuada este domingo debido a olas gigantes que arrasaron once viviendas, informó la policía, precisando que cuatro personas estaban desaparecidas.



"Faltan cuatro personas", dijo en rueda de prensa el jefe de la policía local, Bjørn Tegner Bay, según el medio local KNR, precisando que por el momento no se había confirmado ninguna muerte.



"Grandes olas pueden arrasar Upernavik y sus alrededores. Los habitantes de Nuugaatsiaq van a ser evacuados", había anunciado antes la policía de Groenlandia en Facebook.



Un sismo de magnitud 4 registrado el sábado por la noche en Uummannaq, una isla de la costa oeste situada al norte del círculo polar ártico, originó estas olas particularmente violentas.



Algunos habitantes publicaron imágenes en las redes sociales que mostraban cómo las olas se precipitaban sobre los edificios.



Territorio autónomo de Dinamarca, Groenlandia, la mayor isla del mundo sin contar Australia, tiene 55.000 habitantes. Facebook

