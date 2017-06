Instituciones educativas no reciben apoyos en Maltrata Tweet Más de 12 instituciones educativas del nivel preescolar, básico y medio superior no han recibido apoyos de programas federales debido a que no cuentan con escrituras que acrediten la legal propiedad de los planteles y terrenos, admitió el regidor primero del Ayuntamiento, José Armando Sánchez García. Maltrata - 2017-06-18 14:44:52 - Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Más de 12 instituciones educativas del nivel preescolar, básico y medio superior no han recibido apoyos de programas federales debido a que no cuentan con escrituras que acrediten la legal propiedad de los planteles y terrenos, admitió el regidor primero del Ayuntamiento, José Armando Sánchez García.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario