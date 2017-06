Conminan a Franco a parar represión social en Veracruz; le recriminan no saber privilegiar la vía pacífica Tweet La Secretaría de Gobierno a cargo de Rogelio Franco Castán debe detectar y poner mejor solución a problemas sociales; para evitar estallidos sociales donde civiles son lastimados en desalojos de manifestaciones Xalapa - 2017-06-18 14:39:30 - Rosalinda Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La Secretaría de Gobierno a cargo de Rogelio Franco Castán debe detectar y poner mejor solución a problemas sociales; para evitar estallidos sociales donde civiles son lastimados en desalojos de manifestaciones.



La semana que concluyó el sábado se registraron al menos cuatro desalojos violentos.



El diputado Tito Delfin Cano opinó lo anterior y acotó que \"no se justifica el uso desmedido de la fuerza pública contra ciudadanos, pero la Secretaría de Gobierno debe detectar mejor los problemas sociales y privilegiar el diálogo antes de que estallen\", expresó.



En esta semana policías de Seguridad Pública agredieron primero a Cadetes que esperaban ser policías, en la Academia el Lencero, el jueves pasado. El viernes en un desalojo del predio El Olmo, una señora de más de 60 años, fue baleada.



Y el domingo anterior, elementos policiacos agredieron a manifestantes por falta de agua.



Para el diputado Tito Delfín, son fallas en el diálogo por parte de SEGOB estatal y exceso de fuerza policial, propiciado por autoridades que no saben resolver conflictos sociales. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

