Xalapa - 2017-06-18 14:25:10 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

'Enmudece' la Conafor ante el posible apoderamiento de tala ilegal en Veracruz por parte de clanes del narco

La suplente legal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Valeria Madrigal Sánchez, prefirió no hablar sobre la posibilidad de que el narcotráfico esté tratando de adueñarse del negocio de la tala ilegal en la entidad.



Cuestionada al respecto, la funcionaria federal dijo no tener mayor información por lo que deben de ser las instancias competentes las que determinen si existe ese problema, que está siendo reportado por diversos medios locales de comunicación.



“Cuando hacen las investigaciones para alguien que esté haciendo un aprovechamiento ilícito ya serán estas mismas autoridades las que determinen”, justificó.





En otro tema, la suplente legal refirió que que el sobrepastoreo y la deforestación son las principales causas de la desertificación que existe en el Estado, así como el resto del país.



Recordó que ayer sábado se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía; de ahí que la Comisión a su cargo también se sumó a las acciones para crear conciencia y buscar revertir los efectos que se están sufriendo por dicho problema.



“Las causas de la desertificación una es la deforestación, otra es el sobrepastoreo de ganado, la ganadería intensiva y las malas prácticas agrícolas.



“A nosotros nos toca trabajar en la deforestación, la PROFEPA y otras instancias tienen el seguimiento que deben de dar a lo demás, pero nosotros como institución dedicada a los apoyos al sector forestal estamos canalizando 4 mil 200 hectáreas que ese año se van a reforestar a través del Programa Nacional Forestal”, detalló.



La funcionaria federal agregó que a través del Programa de Compensación Ambiental son otras mil 150 hectáreas las que se reforestarán, cifra a la que se suman las plantaciones forestales comerciales.



“Todas las actividades abonan a revertir los efectos de la desertificación. A nivel nacional se maneja una tasa de 155 mil hectáreas que se pierden por causas de deforestación; pero la meta es que para 2018 tengamos un millón de hectáreas reforestadas en los últimos años”, expuso.

De acuerdo a Madrigal Sánchez se pierden 155 mil hectáreas de bosques, por lo que el objetivo es reforestar la misma cantidad anualmente.



“En Veracruz estamos aportando con cerca de 8 mil hectáreas que se van a reforestar, más lo que ya tenemos trabajado desde el 2013, año en que inició esta administración”. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

