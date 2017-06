Pone TEV bajo lupa posible anulación de comicios en Uxpana por violencia e inconsistencias; Panal reclama triunfo

La dirigente estatal del Partido Nueva Alianza (PANAL) Mérida Mar Domínguez, confirmó que impugnaron la elección en el municipio de Uxpanapa, debido a que hubo demasiadas inconsistencias y violencia durante el reconteo de votos.



En entrevista acusó que los petistas secuestraron y presionaron a los representantes de partidos y a los consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que firmaran el acta que finalmente le dio el triunfo al candidato del PT Domingo Carmona.



Aseguró que el PANAL obtuvo el triunfo en Uxpanapa con más de 400 votos y después del conteo que se solicitó por el PT se fueron abajo: “pero con mostradas demostraciones de violencia”.



En este sentido lamentó que los representantes de los partidos y los consejeros del OPLE en aquel municipio fueran secuestrados y presionados para firmar la constancia de mayoría.



Mar Domínguez aseguró que no se estén tomando cartas en el asunto como se debiera, por lo que su candidato, Esteban Campechano Rincón, presentó el recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



“En Veracruz no se puede premiar la violencia, ni los actos de irregularidad y debe prevalecer la decisión ciudadana”.



De acuerdo a las actas preliminares -destacó- se habían erigido con un triunfo y ahora tuvieron que impugnar para defender lo que la ciudadanía les otorgó que fue su voto.



La líder del PANAL en Veracruz, detalló que el representante jurídico ante el INE y el OPLE, ya interpuso el recurso ante las instancias correspondientes y no dudan que la institución electoral habrá de actuar de manera imparcial.



Por lo que confió en que el TEV hará valer la decisión ciudadana, ya que aseguró que cuentan con las pruebas de las actas electorales que les dieron el triunfo.



Explicó que el de Uxpanapa, es el único caso que impugnaron, en algunos otros ellos recibieron alguna queja como en los municipios de Chinameca y Ozuluama pero mantuvieron el triunfo, en donde sus candidatos ya recibieron la constancia de mayoría.



Hay que destacar que durante el pasado proceso electoral del 4 de junio, el PANAL obtuvo el triunfo en 18 municipios, dejando atrás de ellos al Movimiento de Regeneración Nacional con tan solo 17.