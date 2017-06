"Políticos de café" buscan destruir al PRI: Arturo Zamora

Como “políticos de café” tachó Arturo Zamora, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), al grupo de exdirigentes priistas que buscan cambiar las bases en las que sería elegido el candidato a la Presidencia en 2018 por parte de su partido.



"Se trata de palabras expresadas desde lo visceral, son políticos de café que se reunieron a criticar y a dañar a nuestro partido, no representan al priismo nacional; sobre todo, porque sus palabras están expresadas desde la frustración”, indicó.



Como se recordará, un grupo de 89 priistas están inconformes en la forma en que se eligen a los candidatos para las contiendas electorales, por lo que pretenden acabar con lo que llaman “dedazo”, o elección directa por parte del presidente.



Zamora, dijo que las críticas que hace el grupo de exdirigentes priistas concentrados en “Alianza Generacional” a la actual dirigencia del presidente Enrique Peña Nieto, no tienen sustento ni una visión en el pasado PRI.



El senador con licencia reclamó que a los disidentes por no estar presentes durante las pasadas campañas electorales para defender el proyecto del presidente y las causas de los mexicanos.



De acuerdo con Radio Fórmula, por su parte, el secretario Técnico del Consejo Político Nacional, Ernesto Gándara, afirmó que el PRI político está más unido que nunca y es la única fuerza política que tiene una gran historia nacional y, el que sabe actuar y resolver los problemas del país.



El próximo 12 de agosto, en las inmediaciones del Comité Ejecutivo Nacional el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevará a cabo la 22 Asamblea Nacional Ordinaria.



