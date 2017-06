Detienen a hijo de regidora tras ocasionar daños en Jáltipan

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-17-20:40:18 Jáltipan Jesús S. C. hijo de la regidora Elizabeth Carmona Arias, quien gritaba que era influyente y nadie la haría nada Jesús S. C, de 19 años de edad, hijo de la actual regidora Elizabeth Carmona Arias, fue detenido la noche del viernes a petición de personal de la empresa Sibelco, luego de que totalmente alcoholizado impactó el auto que conducía, contra la caseta de vigilancia y luego, allanó propiedad privada.



Cerca de la medianoche del viernes, que un automóvil Jetta de color azul marino, placas de circulación YHV 5189 del Estado llegó hasta la portada principal de la empresa Sibelco de forma muy sospechosa, cuando de repente el personal de vigilancia vio como dicha unidad se fue contra la caseta impactándose de esta forma, pero al tocar la pluma esta se levantó, por lo que la unidad se siguió de largo, hasta terminar en una jardinera donde finalmente rebotó.



De la unidad totalmente alcoholizados salieron como pudieron cuatro jóvenes, entre ellos Jesús S. C. hijo de la regidora Elizabeth Carmona Arias, quien gritaba que era influyente y nadie la haría nada.



Con lo que no contaba era que los vigilantes de Sibelco ya habían solicitado el auxilio, por lo que al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a la detención del alcoholizado muchacho y su traslado a la cárcel preventiva.



La unidad en tanto fue asegurada, encontrándose en su interior bebidas embriagantes y que evidenció que los jóvenes andaban de borrachos.