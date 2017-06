Seguirá el ‘operativo maceta’ en Coatza: Tránsito

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-17-16:52:33 Coatzacoalcos Al menos 12 ‘vehículos maceta’ han sido remitidos al corralón, informó la Delegación de Tránsito

Más de 40 ‘vehículos maceta’ han sido detectados en Coatzacoalcos tan sólo en lo que va del año; la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, ha remitido a más de 12 al corralón.



Así lo dio a conocer Luis de la Barrera González, jefe de Servicios Operativos de la Delegación, quien advirtió que la dependencia continuará con el ‘operativo maceta’, para retirar a todos aquellos vehículos que permanezcan abandonados en la vía pública.



De acuerdo con el funcionario, la zona Centro y la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, son los puntos donde se ha detectado la mayor parte de estos vehículos; sin embargo, han tenido buena respuesta de la ciudadanía, y los propietarios los han retirado de la vialidad.



No obstante, hay algunos que no han acatado esta disposición, por lo que los automóviles han tenido que ser remitidos al corralón.



Según de la Barrera González, hasta el momento se han remitido alrededor de 12 vehículos, de los cuales, dos se encontraban afuera de un taller de hojalatería y mecánica, ubicado en la colonia Teresa Morales.



El jefe de Servicios Operativos, precisó que los propietarios son notificados que deben retirar su vehículo chatarra de la vía pública, y si no lo hacen en los cinco días posteriores, son acreedores a una multa que alcanza los mil 200 pesos.





LOS USAN PARA ASALTAR



Es preciso resaltar que muchos de los vehículos que se encuentran abandonados en las calles, han sido usados por los delincuentes para esconderse al momento de cometer actos ilícitos.



Esta situación, ha ocasionado temor en los ciudadanos, quienes han preferido reportar la presencia de estas unidades a la Delegación de Tránsito, para que sean retiradas.



No obstante, en días pasados uno de estos vehículos fue usado para abusar sexualmente de una joven. La unidad corresponde a un camión urbano que se encontraba afuera de un taller en la colonia La Esmeralda de la Esperanza, y aunque fue retirado el mismo día de la agresión, los habitantes de ese sector continúan indignados por lo sucedido.