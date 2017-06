Por renovar directiva del mercado Puerto México

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-17-16:49:14 Coatzacoalcos El mercado Puerto México ya se prepara para la renovación de su directiva

Podría ser en este mes cuando el mercado Puerto México renueve su directiva; la convocatoria será lanzada en los próximos días, anunció la secretaria general, Abrahana Cálix Cruz.



Dijo que solamente están esperando que el padrón de locatarios les sea proporcionado por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Cuando tengan el documento, lanzarán la convocatoria y posteriormente se realizará la elección de la nueva directiva, lo cual ocurrirá a finales de junio o principios de julio.



Luego de haber permanecido seis años como secretaria general del mercado, Cálix Cruz señaló que ya es tiempo de que este centro de abasto tenga una renovación de ideas, pues todavía falta mucho por hacer en este inmueble.



De acuerdo con la locataria, aun con 33 años de haber sido edificado, al mercado Puerto México no se le ha dado un buen mantenimiento, sino únicamente reparaciones momentáneas.



Y es que si bien han tenido el apoyo del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, el Ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes para poder hacer una rehabilitación integral del mercado.



En ese sentido, precisó que entre las necesidades de este inmueble están la implementación de cuatro tinacos y la construcción de un canal de desagüe; sin embargo, lo que más urge es la rehabilitación del techo, pues las láminas están completamente rotas y corroídas.



Para ello, se requiere el cambio de más de mil láminas y la reconstrucción de la estructura, ya que aunque se han cambiado algunas, esto no ha sido suficiente para tapar las filtraciones en los 123 locales.



Cálix Cruz, espera que la nueva directiva logre más mejoras para este mercado, pues es uno de los más concurridos de la ciudad.