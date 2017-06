Acusan pugnas internas de Masonería en Veracruz; acusan evasión fiscal y opacidad en el manejo de recursos

Marco Antonio Virgen Martínez, "Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia Unida Mexicana" , denunció que Pablo Mata Quintana y Luis Alberto García Leyton han hecho "trizas" la masonería veracruzana.



Pero además, dijo que Mata Quintana no quiere dejar el cargo aunque su periodo fue de 2015 a 2017, se quiere apoderar de su patrimonio y los puso en riesgo de evasión fiscal por la falta de transparencia en el manejo de recursos.



Dijo que cada masón tiene la obligación constitucional de aportar una cantidad mensualmente para el sostenimiento y de lo que ahora se quiere apropiar.



Agregó que existe un terreno en una zona económica de plusvalía en Veracruz en la calle Matamoros de 10 mil metros cuadrados que está rentando desde hace año y medio por lo que están obteniendo recursos, que no están reportando al pueblo masónico.



"Lo que estamos revisando nos está permitiendo observar que estamos en un peligro muy grave de evasión fiscal, tenemos un terreno que está en litigio y no lo podemos usar pero Mata Quintana lo ha rentado a un particular, les está generando ingresos para una cancha de futbol rápido".



Por ello, enfatizó que García Leyton y Mata Quintana han pretendido generar una división que no permitirán, al tiempo que advirtió que llevarán acciones legales para proteger a la Gran Logia de evasión fiscal al no reportar impuestos.



"No ignoramos que quienes pretenden despojar a los masones de su patrimonio aluden a la existencia de denuncias por despojo. Ante ello, la directora de la Gran Logia expone que se cuenta con la documentación que ampara la validez de la elección del pasado 20 de mayo, y estamos listos para hacer frente a cualquier llamado de la autoridad".



Aclaró que García Leyton ya fue gran maestro del 2011 al 2013 por lo que no tiene ya ninguna potestad para hablar a nombre de la masonería.