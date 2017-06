sábado, 17 de junio del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Beneficia a Maltrata construcción de nuevas carreteras Tweet La apertura de nuevas carreteras y caminos en los últimos tres años y medios, generó un avance importante en materia de desarrollo económico y social, pues hasta entonces la única vía de acceso técnicamente no era adecuada para el acceso de tráileres Maltrata - 2017-06-17 16:37:08 - Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La apertura de nuevas carreteras y caminos en los últimos tres años y medios, generó un avance importante en materia de desarrollo económico y social, pues hasta entonces la única vía de acceso técnicamente no era adecuada para el acceso de tráileres.



César Rosas Murga, regidor segundo en el Ayuntamiento de Maltrata, dijo que durante muchos años el municipio estuvo confinado al rezago debido a que hasta hace más de cinco años el único acceso a la cabecera municipal tenía curvas muy cerradas en las cuales era imposible el acceso de tráileres o camiones de grandes dimensiones.



Por esta situación no era posible a la industria, el comercio o empresarios apostarle al municipio con la creación de empresas y fuentes de trabajo, por lo cual se inició de cero con la construcción de caminos y carreteras construidas con concreto hidráulico.



“Se tiene un nuevo acceso del trébol de Magueyes a la gasolinera de Maltrata que entronca con la carretera que llega al Palacio Municipal, es un acceso de seis kilómetros que esperemos en agosto o septiembre esté concluido, eso beneficia a las comunidades del Súchitl, Agua Rosa, Agua de Romero y Loma Grande”, precisó el funcionario.



Se trata, dijo, de una ruta más corta con la cual el comercio también será redituable y para ello al haber menos tránsito en cuestión de vía corta para llegar a Maltrata se tendrá un ahorro sustancial en beneficio del desarrollo del comercio y la economía.



“Beneficiados son habitantes de éstas comunidades porque será más rápido y más corto y esperemos que nuestro Alcalde toque puertas con algunos diputados para bajar una fuente de empleo que es la finalidad a futuro para que Maltrata pueda seguir su desarrollo”, precisó.



Ahora tenemos dos accesos de concreto hidráulico que van desde el Señaló que ahora del Trébol de Maltrata hasta el Palacio Municipal está totalmente alumbrado con lámparas de LED, sin embargo las lluvias que apenas inician ya causan afectaciones por las lluvias de ahí que se espera más daños en la zona de las comunidades.

