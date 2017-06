Madura respalda a Cuba tras decisión de Trump

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de iniciar una nueva etapa de "agresión" contra Cuba y advirtió que la isla no está sola.



"No puede ser que diga que va a recrudecer el bloqueo a Cuba, eso lo rechazamos (...). Trump anuncia que empieza un nuevo ciclo de agresión contra Cuba, no podemos permitirlo", expresó el mandatario durante una reunión con su gabinete en el palacio presidencial de Miraflores.



"Cuba no está sola ni estará sola jamás", acotó.



Según Maduro, al frenar el acercamiento entre Washington y La Habana, el presidente estadounidense regresó la política a la época "de la Guerra Fría".



"Volvió a amenazar (Trump) que pronto ellos van a tomar Cuba y van a derrotar al gobierno de Cuba. Es una ofensa al pueblo de Cuba y a los pueblos de América Latina", señaló.



El presidente anunció que le ordenó a su canciller, Delcy Rodríguez, buscar un pronunciamiento de rechazo en los "más importantes organismos del mundo", entre los que mencionó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos, el Movimiento de Países No Alineados, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.



Trump endureció este viernes la política de su predecesor Barack Obama hacia Cuba, prohibiendo hacer negocios con los militares en la isla y prometió apoyar al pueblo cubano en su lucha contra su "brutal" gobierno.



"Estoy cancelando completamente el acuerdo unilateral con Cuba (...). No queremos que los dólares estadounidenses vayan a parar a un monopolio militar que explota y abusa a los ciudadanos", dijo Trump en Miami al anunciar al exilio cubano sus modificaciones en la política de Washington hacia La Habana.



Además, Trump dijo que para su país es mejor tener libertad en Cuba y Venezuela y acusó a la isla de incentivar el "caos" en el país petrolero.