Muere menor tras choque en Isla

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-16-21:52:10 Acayucan El choque se registró la noche del jueves y durante el transcurso de la madrugada la menor murió.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por una presunta negligencia de parte del hospital regional de Isla, tras la muerte de una menor de 10 años de edad, quien resultó con diferentes lesiones durante un choque, pero que no recibió atención prehospitalaria adecuada en dicho nosocomio.



Reportes indican que la noche de este jueves, se registró un cruento choque en la avenida Benito Juárez esquina 16 de septiembre en la zona centro de la ciudad.



De acuerdo a fuentes policíacas, el conductor de una camioneta no respetó el alto de preferencia y colisionó contra el taxi 258 de Isla, cuyos tripulantes resultaron heridos.



Tras el choque registraron lesionados el taxista Joel S. A., con domicilio en la avenida 20 de noviembre, así como Martha P.A., y su nieta de 10 años de edad.



Desafortunadamente debido a los fuertes golpes, la menor tuvo que ser ingresada al área de urgencias sin embargo los médicos no dieron atención adecuada.



La falta de oxigeno, para trasladarla al hospital del puerto de Veracruz, tardó varias horas, tiempo que generó que la menor muriera.



Las autoridades ministeriales iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero del responsable del choque y para fincar o deslindar responsabilidad alguna al personal médico ante una posible negligencia.