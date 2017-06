Critica diputado que MAYL los culpe de atraso

Es un hecho lamentable que el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, trate de culpar a los diputados de que todavía no se haya aprobado su iniciativa para reducir las multas de tránsito, tras las críticas que ha recibido de los veracruzanos en este tema.



Así lo afirmó el secretario de la comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad en el Congreso del Estado, Ernesto Cuevas Hernández.



El diputado del grupo mixto “Juntos por Veracruz” replicó que el Ejecutivo debería de trabajar para que haya placas en el Estado y no echar la culpa a los legisladores.



Subrayó que el Congreso es autónomo y tiene que analizar a fondo cada propuesta del Ejecutivo, sobre todo luego de lo que ocurrió con el reordenamiento del transporte público que le avaló la Legislatura.



El legislador lamentó que ese proyecto se aprovechó para cobrar entre 2 mil y 3 mil pesos para el empadronamiento de los concesionarios taxistas.



“Nosotros llevamos en el Congreso nuestro tiempos y nuestra forma de trabajar, si es un compromiso de campaña él tendrá la forma de cumplir, nosotros vamos a cumplir con el compromiso con el pueblo al analizar la información, ver que no nos metan goles como pasó con el reordenamiento del transporte público (…).



“Esa ocasión el gobernador propuso una cosa e hizo otra porque en el dictamen no había cobro para taxistas y resultó que en el reglamento que ellos elaboraron los pusieron de entre 2 mil y 3 mil pesos para el empadronamiento”, criticó Cuevas Hernández.



Subrayó que por lo anterior analizarán minuciosamente todo lo que envíe el gobernador, apuntando que en esta ocasión la comisión de la que forma parte está de acuerdo en la reducción de las infracciones por el bien de la ciudadanía, misma que se podría discutir el próximo martes si así lo determina la Junta de Coordinación Política.



“Pero hay otros temas importantes que están pendientes, como la obligación que tiene el gobierno y hasta la fecha no ha cumplido con ese tema de las placas; cómo es posible que haya dinero para despensas en campañas y no para placas, cuando estas generarían un ingreso al gobierno”, cuestionó.