Evitará Fox que AMLO triunfe en elecciones del 2018

Tras asegurar que una alianza entre el Partido de la Revolución Democrática y el Parido Acción Nacional es clave para conseguir destronar al PRI de la presidencia d ella república en 2018, Vicente Fox afirmó que él mismo será el encargado de evitar que Andrés Manuel López Obrador triunfe en la contienda del próximo año.



De acuerdo a lo publicado en SDPnoticias, durante una conferencia conjunta con otros ex presidentes de naciones latinoamericanas, Fox Quesada advirtió que es debido a experiencias ajenas como la de Venezuela, que se debe evitar un mandatario con visos populistas.



“Si no el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, que ese cuate no llegue, porque no queremos otra Venezuela aquí, no queremos más populismo y más demagogia”, aseguró el político panista.



Además adelantó que en busca de impedir la victoria del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, le hablara “a los mexicanos del riesgo que nos corremos, hay estrategias y lo vamos a hacer”.



