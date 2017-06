Tras correr de manera déspota a 200 cadetes, Director de la academia de SSP en Xalapa es despedido, confirma Téllez

El encargado del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, Julio César Sosa Mirós, será despedido afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Tellez Marie, a los casi 200 elementos que fueron corridos la noche de ayer.



Incluso se podría proceder en contra de algunos académicos y el ex director, pues existen señalamientos de faltas administrativas y de corrupción.



Así lo afirmó un ex cadete tras la reunión que sostuvieron esta tarde con el funcionario estatal, quien también les prometió que el 30 de junio les pagarán los adeudos por sus servicios.



Cabe mencionar que la noche de ayer jueves, los cadetes avisaron de su despido a Téllez Marie y a los medios de comunicación, pues no se les querían reconocer los servicios prestados durante 2 meses y medio.



Posteriormente ante los medios informativos el secretario sostuvo que se violaron los derechos humanos de los casi 200 cadetes, ya que cuando se les informó de su despido se les pidió que desalojaran el lugar, cuando la mayoría eran foráneos y no tenían dinero para pagar un hospedaje.



Luego de que se dio a conocer la información Sosa Mirós tuvo que aceptar que los cadetes se quedaran en el lugar para pernoctar.