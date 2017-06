Despide Adela Micha a La Mars por 'quererse pasar de viva'

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-16-20:37:29 Redacción

Adela Micha publicó un video en su plataforma Saga para explicar por qué despidió a La Mars, una youtuber que cobró fama porque anunció que no quería estudiar y abandonaba la escuela, informó 24-Horas



Micha, quien acogió en su nuevo proyecto a la cuestionada joven que se viralizó por no estudiar, ahora explicó que La Mars “se quiso pasar de viva”.



En un video la entrevistadora expuso que cuando conoció a La Mars, la vio muy pila y le propuso hacer una colaboración. Detalló, con burla y sorpresa, que cuando le preguntó a la joven quién era Benito Juárez; respondió que era “el señor de los billetes de 20 pesos”.



Por ello, su primera colaboración era investigar quién era Juárez; a cambio, La Mars llamó después y les dijo (a Micha y su equipo) que “todo lo que quisieran con ella lo vieran con su representante”.



“Quería cobrar por venir a hacer sus cinco minutos de fama”, condenó Micha; quién ordenó no contestarle y borrar a La Mars del chat.



Con información de 24-horas

http://www.24-horas.mx/adela-micha-corre-a-la-mars-porque-quiso-cobrar-colaboracion-video/