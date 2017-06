Exigen justicia y apoyos vecinos del Olmo

Vecinos de la colonia Ampliación El Olmo se manifestaron en plaza Lerdo para exigir justicia luego de que una mujer recibiera un disparo por parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Diana Cabañas Hernández, una de las afectadas, explicó que los hechos se registraron la mañana de este viernes cuando se oponían a la destrucción de un puente y al desalojo de las familias que habitan ahí.



“Nosotros nos opusimos a que lo quitaran porque es el medio por donde pasa la pipa del agua porque hemos venido a pedir apoyo y no nos lo dan. Hemos pedido recursos para nosotros y no nos ayudan en nada, pero el problema es que ellos nos atacan”.



Acusó que mandaron patrullas y personas a que los agredieran por lo que una persona de nombre Felipa López Zamora resultó herida de bala y se encuentra hospitalizada en el Centro de Especialidades Médicas (CEM) “Dr. Rafael Lucio”.



Reconoció que si bien están asentados en una zona irregular, han pedido el apoyo de la autoridad municipal para regularizar el área y no han sido atendidos.



“Nosotros preguntamos por qué lo querían quitar, si era nuestro medio de transporte y dijeron que iban por parte de Américo Zúñiga que él había dado la orden pero nosotros dijimos que no nos hemos metido con nadie, sabemos que estamos en un predio irregular pero queremos pagarlo. Nosotros queremos una vivienda digna, nosotros no estamos en desacuerdo con pagar, pero ellos nos atacan, ellos a fuerza nos quieren sacar”, abundó.



Recordó que hay familias de las 130 que están ahí que llevan hasta 10 años asentadas en ese sitio y que este viernes fueron agredidos tanto niños como adultos.



“A una persona le echaron aerosol, lo bajaron a macanazos y los amenazaron que nada más que los vean en la calle los van a alzar”, acusó.