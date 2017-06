Fidel y Duarte negociaron fuera de la ley con Odebrecht: MAYL

Siendo los exgobernadore Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa dos personas corruptas seguramente negociaron fuera de la ley con directivos de Odebrecht, expresó el mandatario estatal Miguel Ángel Yunes Linares.



Dijo que será la Procuraduría General de la República la instancia encargada de investigar a ambos por sobornos de la compañía brasileña.



“Lo que yo tengo presente es que en efecto, durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte ellos mantuvieron una relación muy cercana con la empresa y el dueño de la empresa que hoy está encarcelado en Brasil, entonces es de suponerse que siendo los dos, tanto Fidel Herrera como Duarte, gente totalmente corrupta y siendo corrupto el dueño de Odebrecht seguramente lo que negociaron no fue dentro de la ley”.



Se le preguntó si la Fiscalía General del Estado aportaría más señalamientos contra Fidel Herrera Beltrán pero solo respondió que ese tipo de información no se dice.



Por otro lado reiteró que se mantendrá el apoyo al Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, incluso recientemente entregó 8 millones de pesos al Centro de Rehabilitación Integral Teletón de Poza Rica.



Puntualizó que a partir del 1 de julio el Criver recibirá recursos e incluso el patronato está enterado.



“Nunca ha habido negativa del gobierno estatal en apoyar al Criver, al contrario me he reunido en cinco ocasiones con Enrique Cházaro y ya sabía que una vez que lográramos estabilizar un poco las finanzas apoyaríamos a esta institución, que es muy importante lo haríamos. Además el gobierno estatal tiene un compromiso claro con la salud de los veracruzanos”, comentó.



El gobierno actual pagará a partir de julio pues la deuda de la pasada administración es tema aparte.