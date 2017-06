Detienen a un hombre frente al Parlamento británico Tweet Un hombre de unos 30 años y armado con un cuchillo fue detenido este viernes por la mañana ante el Parlamento británico, informó la policía, precisando que no hubo víctimas en el incidente Redacción - 2017-06-16 12:13:39 - Agencia AFP / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Un hombre de unos 30 años y armado con un cuchillo fue detenido este viernes por la mañana ante el Parlamento británico, informó la policía, precisando que no hubo víctimas en el incidente.



"Un hombre en posesión de un cuchillo (...) fue detenido", dijo a la AFP una portavoz de la policía, asegurando que nadie resultó herido.



La policía neutralizó al hombre con una pistola eléctrica, y se dijo abierta a la posibilidad de que estuviera a punto de cometer un atentado.



El hombre estaba junto a un de las puertas del Parlamento y actuaba sospechosamente, a ojos de la policía.

"Los agentes se acercaron al hombre para hablar con él", explicó la policía. Entonces, "el hombre sacó un cuchillo y la policía disparó un Taser".



"Es pronto para conocer los motivos" del hombre, "por eso no lo hemos declarado un incidente terrorista".

"Sin embargo, dada la ubicación, las circunstancias y los últimos hechos trágicos, las fuerzas del orden están abiertas a la posiblidad de que el terrorismo fuera un motivo".



El Reino Unido ha sufrido tres atentados en tres meses, dos en el centro de la capital británica, que mataron a 35 personas.



El primero ocurrió precisamente en las inmediaciones del Parlamento, el 22 de marzo, cuando un hombre arrolló a los transeúntes del puente de Westminster, antes de abandonar su coche, matar a un policía a cuchilladas y caer finalmente abatido. El atentado dejó cinco muertos más el atacante.



En las 12 semanas y 2 días transcurridos desde entonces, el país vivió el atentado con bomba en un concierto de Ariana Grande en Mánchester que causó 22 muertos, más el agresor, y otro similar al de Westminster, en el puente London Bridge y Borough Market, que dejó 8 muertos más los tres atacantes.



El 27 de abril ya se detuvo a un hombre cerca del Parlamento armado con cuchillos. Khalid Mohammed Omar Ali, de 27 años, londinense, fue acusado de tentativa de cometer un atentado y de dos cargos relacionados con la fabricación de bombas en Afganistán. Facebook

Deja tu comentario