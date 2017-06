Urge que Veracruz atienda recomendación de la Segob: Mónica Robles

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-15-21:34:17 Coatzacoalcos Mónica Robles, integrante del Frente Veracruzano por los derechos y la Salud Reproductiva de las Mujeres

El estado de Veracruz está en tiempo para cumplir las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), respecto a la solicitud de alerta por agravio comparado, que tiene como objetivo evitar muertes de mujeres a las que, por desconocimiento de los servidores públicos, no se les permite la interrupción legal del aborto en casos de violación, pese a que la ley contempla dicha excepción.



Lo anterior lo dio a conocer Mónica Robles, integrante del Frente Veracruzano por los derechos y la Salud Reproductiva de las Mujeres, tras la reunión de la Mesa Interinstitucional para prevenir la Violencia de Género, en la que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que al gobierno estatal aún le restan cuatro meses para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas.



Y es que en 2016 el 10% de las denuncias por violación sexual que quedaron impunes corresponden a Veracruz, lo que hace necesario reformar el Código Penal debido a que personal de las instituciones de salud se niegan a apoyar la interrupción legal del embarazo en estas situaciones, además hace evidente la falta de capacitación y sensibilidad por parte de los funcionarios que intervienen en estos casos como lo son la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial y la misma Secretaría de Salud.



“Lo que se busca es que las mujeres no mueran porque no se permite la interrupción legal del aborto aún en casos de violación, ya que en el estado no se está dando el servicio, aun cuando lo deberían de proporcionar por ley… hay una falta de capacitación, de información y de sensibilizar al estigmatizar el aborto como algo malo sin considerar las circunstancias de ese embarazo y las circunstancias particulares que llevaron a la mujer a tomar la decisión de interrumpirlo”, externó la exlegisladora.



La activista indicó que aunque el aborto está despenalizado en estos casos es necesario que exista una coordinación entre la Fiscalía General del Estado y las autoridades de salud para canalizar de forma inmediata e informarle a las mujeres que han sufrido abuso sexual que pueden interrumpir el embarazo, en caso de estarlo, sin que esto tenga consecuencias legales ni mortales.



“Lo que sucede es que muchas veces ellas llegan a los servicios de salud en tiempo o después del término para interrumpir el embarazo, pero tanto los funcionarios o doctores no saben que están obligados a proveer ese servicio o si lo saben no lo quieren hacer porque creen que está despenalizado, ahí hay toda una desinformación y confusión porque creen que se meterán en problemas… una de las recomendaciones es que se capacite al personal del Sector Salud en el cumplimiento de esta reglamentación, la Norma 046”, explicó Mónica Robles.





¿QUÉ DICE LA NORMA 046?



De acuerdo la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar y Sexual en contra de las Mujeres, el Sistema Nacional de Salud debe crear programas de atención y prevención para el personal que está encargado de brindar atención a las víctimas de violencia familiar y sexual, para garantizar la aplicación obligatoria de ésta en beneficio de la integridad de las mujeres.



Dicha norma creada en 1999 y modificada en 2016 autoriza la interrupción del embarazo en caso de violación sin necesidad de presentar un autorización judicial, sino una declaración realizada bajo protesta de decir verdad, parte que corresponde a las autoridades judiciales, para así canalizar de inmediato a las instancias de salud, donde el personal no puede condicionar la prestación del servicio con la presentación de una denuncia.



Esta norma también faculta a las menores de 12 años a realizarse la interrupción del embarazo bajo esta situación, sin embargo, deben acudir acompañadas por uno de los padres o el tutor sin que se les exija una orden judicial.



“Al estado le quedan cuatro meses para cumplir las recomendaciones y evitar muertes de las mujeres que su salud corre riesgo por un embarazo, evitar embarazos no deseados aún en casos de violación y garantizarles el derecho de interrumpirlo cuando están dentro de las causales que permite la ley, lo que no se está cumpliendo en la entidad, además de reformar el Código Penal que permita este derecho a las mujeres veracruzanas”, enfatizó Mónica Robles.







GRUPOS ANTIDERECHOS EJERCEN PRESIÓN



Cabe resaltar que desde la anterior legislatura la presión de los grupos sociales y religiosos que han mostrado su desacuerdo ha hecho efecto en la aplicación de políticas públicas respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que ha derivado en la criminalización del aborto en casos de violación.



“Sin duda hay grupos que presionan para que se no se aplique la ley que ya está vigente en el estado y no se garantice este derecho de las mujeres en las causales que está permitido, como en el caso de violación; la presión de grupos antiderechos que ejercen en las autoridades va en contra de la vida de las mujeres, porque hace que el Estado no brinde los servicios de interrupción legal del embarazo en caso de que la vida esté en peligro o de un abuso”, recalcó la también presidenta de la asociación civil Integra.



El cumplir las recomendaciones de la Segob garantiza el derecho a la vida de las mujeres, lo cual debe traducirse en un mejor protocolo de atención de víctimas que evite la criminalización, por lo que es necesaria una reforma al Código Penal que defienda la salud reproductiva de éstas.